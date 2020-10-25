شكرا لقرائتكم خبر عن محسن ياجور يقود هجوم نهضة بركان أمام بيراميدز فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق السكتيوي المدير الفنى لفريق نهضة بركان المغربى تشكل لاعبيه لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم، على استاد مولاى عبد الله. وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالى: زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.

وكان آخر ظهور لفريق نهضة بركان أمام الفرق المصرية فى بطولة الكونفدرالية النسخة الحالية، وبالتحديد أمام المصرى البورسعيدى، فى إياب ربع نهائى البطولة، فى اللقاء الذى أقيم يوم 8 مارس الماضى وانتهى بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف سجله العربى الناجى لاعب فريق نهضة بركان بالدقيقة 39 من أحداث المباراة. وأطاح نهضة بركان بالمصرى بعدما تعادلا فى مباراة الذهاب بهدفين وفاز النهضة بهدف فى لقاء العودة.

وبدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

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وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.