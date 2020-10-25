شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لرامى ربيعة وتضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رامى ربيعة مدافع الأهلى لفحص طبي قبل مران الفريق غداً الاثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة ومن ثم المباريات الرسمية حيث يتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مدى إستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي الذي خضع له مؤخراً للتعافي من الإصابة التى لحقت به في مباراة طنطا الأخيرة بالدورى وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية.

وتبدو حظوظ رامى ربيعة في المشاركة أمام طلائع الجيش السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز صعبة للغاية لعدم تعافيه تماماً من الإصابة التى لحقت به حيث يُفضّل الجهاز الفني تجهيز المدافع لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربى.

من ناحية أخرى ،ينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بمحمود كهربا في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل فى ختام مشوار بطل الدوري بالمسابقة المحلية.ويتطلع المدير الفني لمنح كهربا فرصة أطول من المشاركة لمدة مباراة كاملة تقريباً من أجل تجهيزه بشكل جيد للأرتباطات المقبلة وأهمها نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.

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وعاد كهربا للمشاركة في مباراة الإياب أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث حل بديلاً بسبب معاناته من ألام في العضلة الخلفية التى حرمته من مباراة الذهاب أمام بطل المغرب ، ومن المقرر أن يشارك كهربا أساسياً أمام الطلائع على حساب النيجيري جونيور أجاي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراة مباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع.

ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.