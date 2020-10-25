بيراميدز يغادر فندق الإقامة متجهًا لملعب نهائى الكونفدرالية أمام بركان.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فندق إقامته متوجهًا لملعب مولاى عبد الله بمدينة الرباط، لمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم، وعقد الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني محاضرة لمدة 30 دقيقة للإعلان عن التشكيل وخطة اللعب المقترحة للمباراة.

بيراميدز بدأ مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.