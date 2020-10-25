شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تلزم الأندية بإبرام عقود لفرق السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى، إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية و عقود اللاعبات ، حيث ألزمت اللجنة كل نادى بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين " حق رعاية " ولا يجوز للنادى تجزئة المدة .

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات و الشابات عدم الإنتقال لأى نادى أخر بإنتهاء مدة العقد ، بينما لاعبةالدرجة الأولى تنتقل بإنتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم .



السيدات





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فيما تقرر السماح بإنتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين و الناشئات والشباب و الشابات بين المحافظات بدون إستغناء ما عدا محافظتى القاهرة و الجيزة .

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وكشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية سيتم تحديدها فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدًا الأربعاء لبحث عدد من الأمور المهمة فى الاتحاد.