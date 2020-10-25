خاص.. شركة إليفين تنهي تعاقدها مع الجونة وتقرر الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أنهت شركة إليفين والتي يمتلكها نادر شوقي، تعاقدها مع نادي الجونة بعد نهاية الموسم الحالي حيث من المقرر أن يخوض الفريق الساحلي آخر مبارياته المحلية بمواجهة حرس الحدود مساء الجمعة المقبل.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، أن سبب استقالة حسام غالي من منصبه كمديرًا للكرة في ظل ارتباطه بالشركة التي أنهت تعاقدها.

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وكان حسام غالي أعلن عبر صفحته "انستجرام"، الأحد، رحيله من منصبه رسميًا عقب نهاية الموسم الجاري وتحديدًا عقب لجاء حرس الحدود المقبل.

وتولى حسام غالي منصب مدير الكرة في فريق الجونة منذ الموسم الماضي، حيث شهد موسم (2018 - 2019) احتلال الجونة المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة.

وضمن الجونة البقاء في مسابقة الدوري خلال موسم (2019 - 2020) حيث يحتل الفريق الساحلي المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.