ميرور: ويست بورميتش وافق على رحيل حجازي مقابل 4 ملايين إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل العرض المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي لضم أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

كان مصدر قد كشف لـ"يلّا كورة" اقتراب أحمد حجازي من الانضمام للدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة.. (طالع كواليس الصفقة)

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن حجازي صاحب الراتب الأعلى أجرًا في ويست بروميتش سيكمل انتقاله إلى المملكة العربية السعودية بعدما قدم اتحاد جدة للنادي الإنجليزي عرضًا ضخمًا لا يمكن رفضه.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مدافع المنتخب الوطني سيوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة خلال الساعات القليلة الماضية قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الخاصة بهم، كما أضافت أن البالغ من العمر 29 عامًا سيحصل على راتب أسبوعي يزيد على 70 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت "ميرور" أن باجيز سيحصل على 4 ملايين جنيه إسترليني، مقابل الموافقة على انضمام حجازي إلى النادي السعودي.

وانتقل حجازي إلى صفوف ويست بورميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17/18 على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند شراء المدافع المصري ليصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف باجيز.