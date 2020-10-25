بالفيديو.. كريم حافظ يساهم في فوز مالاتيا سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قاد المحترف المصري كريم حافظ فريقه مالاتيا سبور للفوز على منافسه جينتشلاربيرليجي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الأسبوع السادس من منافسات الدوري التركي.
وساهم حافظ بصناعة الهدف الأول في الدقيقة 24 من خلال تسجيل سميح كايا هدف التعادل لصالح مالاتيا.
وتقدم مراد يلدريم في النتيجة لصالح جينتشلاربيرليجي في الدقيقة 10، قبل أن يسجل كايا هدف التعادل في الدقيقة 34.
وقبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة سجّل كوبلاي كاناتزيكوس هدف الفوز لصالح مالاتيا سبور ليحقق الأخير ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري التركي.
وأصبح ترتيب مالاتيا سبور في الترتيب السابع برصيد 8 نقاط، في المقابل توقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند أربع نقاط.
لمشاهدة صناعة كريم حافظ مع فريقه مالاتيا سبور.. اضغط هنا
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