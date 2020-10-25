حطب لمصراوي: السبت.. آخر فرصة للدعوة لانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

قال هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، إن السبت المقبل (31 أكتوبر)، هو الفرصة الأخيرة لتوجيه الدعوة لإقامة الجمعية العمومية العادية وهي المختصة ببند الانتخابات الخاصة بجميع الهيئات الرياضية ومن بينها اتحاد الكرة.

خلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال حطب: "السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر، هو آخر فرصة لتوجيه الدعوة لإقامة الجمعية العمومية العادية وهي المختصة ببند الانتخابات، وذلك طبقا للمادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تنص على أن الجمعية العمومية للهيئة الرياضية تعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية".

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وأضاف حطب: "القانون حدد موعد الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية العادية خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، وهو أمر ينطبق على جميع الهيئات الرياضية وليس اتحاد كرة القدم فقط".

وأكد حطب أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يخص هذا الملف، انتظارا لما ستسفر عنه مشاورات اللجنة الخماسية مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الغموض مازال يحيط بمصير انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الوقت الذي ينتهي فيه تكليف اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" يوم 30 نوفمبر المقبل.