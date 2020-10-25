إنبي يوضح لمصراوي موقفه من ضم علي غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، الدخول في مفاوضات مع علي غزال المحترف في صفوف لاريسا اليوناني من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف رئيس إنبي في تصريحات عبر "الخليج 365" الأحد، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع علي غزال في ظل الأنباء التي ربطته بالعودة لمصر في الفترة المقبلة.

وكان علي غزال كشف في تصريحات عبر "الخليج 365"، أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية الدوري المصري، مشددًا أنه سيعود للدوري مرة أخرى.

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وتحدث رئيس إنبي عن الفترة المقبلة، قائلاً :"سأعقد جلسة مع حلمي طولان خلال الأسبوع المقبل لمعرفة احتياجاته في الفترة المقبلة".

وتابع :"طولان لم يخبرني حتى الآن باحتياجات الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم".

وأنهى رئيس النادي البترولي تصريحاته :"جلستي مع طولان ستحدد أيضًا موقف الراحلين".

ويتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الخامس.