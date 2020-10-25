الخليج 365 يكشف كواليس اقتراب حجازي من اتحاد جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
يستعد أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي للتوقيع بشكل رسمي لنادي اتحاد جدة السعودي خلال الساعات المقبلة.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد كشفت في وقت سابق وصول ادارة اتحاد جدة لاتفاق مع نادي وست بروميتش بشأن الحصول على خدمات حجازي.
وعلم "الخليج 365" أن حجازي كان لديه رغبة في استكمال مشواره بالدوري الإنجليزي، لكن نادي وست بروميتش دفعه للموافقة على العرض السعودي.
ووفقاً لما علمه "الخليج 365" فإن إدارة النادي الإنجليزي وكذلك المدير الفني لم يُبديا أي تمسك واضح باستمرار اللاعب خلال المرحلة المقبلة بين صفوف الفريق.
وشارك حجازي في مباراة وحيدة مع وست بروميتش في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أمام بيرنلي بالجولة الـ5 للمسابقة.
ويُعد عرض اتحاد جدة السعودي هو الأفضل لحجازي في الوقت الحالي، خاصة وأن فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الكبرى قد انتهت.
وعلم "الخليج 365" أن العرض المالي يُعد ضمن الأسباب التي أدت لعدم تمسك بروميتش بحجازي نظراً لأنه مُغري بالنسبة لهم في الوقت الحالي.
ويحتل بروميتش العائد من جديد للدوري الإنجليزي بعد خوض 5 مباريات في "بريميرليج" المركز الـ17 بنقطتين، حيث التعادل في مباراتين والخسارة في 3 مباريات.
ومن المقرر أن يوقع حجازي على العقود مساء اليوم الأحد وقبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بالسعودية، عقد إعارة بنية البيع.
يُذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الـ12 في ترتيب جدول الدوري السعودي الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة، بعد الخسارة من الاتفاق 2-1، والتعادل 2-2 مع الفتح.
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