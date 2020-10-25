الزمالك يغيب عن جلسة التحقيق في شكواه ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

غاب نادي الزمالك، للمرة الثانية، عن جلسة التحقيق في شكواه ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومسئولين آخرين بالنادي، برقم 14 لسنة 2020 باللجنة الأوليمبية.

وحددت لجنة التحقيق باللجنة الأوليمبية الخميس الماضي، لحضور مندوب عن نادي الزمالك في بداية التحقيقات في شكواه المقدمة ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي، ونائبه العامري فاروق، ومحمد مرجان المدير التنفيذي وآخرين، إلا أن الزمالك لم يحضر جلسة الاستماع للمرة الثانية، بعدما غاب من قبل عن الجلسة الأولى التي كانت بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريح لـ"يلا كورة" أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ينتظر قرار لجنة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حافظ بعد غياب مندوب الزمالك عن حضور جلسة الاستماع في شكواه للمرة الثانية.

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وأضاف: "اللجنة الأولمبية اتخذت نفس الإجراءات القانونية التي تتخذها في جميع الشكاوى، طبقا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية، حيث أحالت شكوى الزمالك التي تقدم بها يوم 4 أكتوبر إلى لجنة القيم والأندية والهيئات، والتي أحالتها بدورها إلى لجنة التحقيق

وتابع: "أول خطوات التحقيق هو الاستماع إلى أقوال الشاكي، ثم سؤال المشكو في حقه، ولجنة التحقيق دعت نادي الزمالك للمرة الثانية ولم يحضر، ولجنة التحقيق تأخذ قرارها وتخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهو أثبت أننا جهة التحقيق بتقديمه الشكوى".

كانت لجنة التحقيق أرسلت خطابا يوم 15 أكتوبر، موجه إلى القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أخطرته خلاله بغياب مندوب النادي عن الجلسة الأولى، وأعلنته بموعد الجلسة الثانية التي غاب عنها أيضا.