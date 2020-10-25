في انتظار نتائج "كورونا".. الرجاء يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن نادي الرجاء قرر العودة إلى التدريبات الجماعية بدءًا من غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء أمس السبت في إياب منافسات نصف نهائي دوري الأبطال، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين صفوف نادي الرجاء أجبر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل.

وكان الرجاء قد أعلن في وقت سابق، إصابة 17 لاعبًا بين صفوف الفريق بفيروس كورونا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية، فإن الرجاء بدأ التفكير في مباراة العودة أمام الزمالك، ومن المنتظر أن يستأنف بطل الدوري المغربي عمله، غدًا الإثنين، بخوض أول حصة تدريبية جماعية بعد الكشف عن نتائج تحاليل كورونا الجديدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بعثة الرجاء ستتوجه إلى القاهرة، صباح الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.