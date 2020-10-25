اجتماع بين البدري والجهاز المعاون لمناقشة تحضيرات مباراة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عقد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، اجتماعًا مع الجهاز المعاون بمقر اتحاد الكرة لمناقشة كافة الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التيجولي يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن الاجتماع شهد حضور محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

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وسيبدأ معسكر المنتخب المصري في التاسع من الشهر المقبل عقب نهاية مسابقة دوري we المصري ونهاية بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وكان البدري استقر على المحترفين التي ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة بداية من محمد صلاح نجم ليفربول والرباعي محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة السابعة والتي تضم كينيا وجزر القمر وأخيرًا توجو.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بالتعادل الإيجابي أمام منتخب كينيا على برج العرب (1-1)، كما تعادل سلبيًا أمام منتخب جزر القمر.