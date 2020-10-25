بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا اليوم بالدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس خصمه هيلاس فيرونا على ملعب أليانز ستاديوم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يقدم لكم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا والتي سيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت HD1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ويبدأ انطلاق البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا اليوم الأحد 25 اكتوبر 2020 في تمام الساعة 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت القاهرة.

مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر

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ويحتل يوفنتوس حالياً المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، من فوزين وتعادلين من

مبارياته الأربع الأولى، لذلك لم تكن بداية البيانكونيري جيدة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز أمام فيرونا، بعد إخفاقه في المباراة الأخيرة أمام كروتوني والتي انتهت بالتعادل 1-1، لكن استعاد عافيته بعدما فاز 2-0 على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

بينما يدخل هلاس فيرونا بدأ موسمه بشكل جيد، وهو يتخلف مركزين فقط ونقطة واحدة عن حامل اللقب، وخاض فريق المدرب إيفان يورتش أربع مباريات، وسجل فوزين وتعادل في مباراة وخسر مرة واحدة كانت أمام

روما في الجولة الفائتة.

لكن الشيء اللافت في فيرونا هذا الفريق أن شباكه استقبلت هدفاً واحداً فقط في المباريات الأربع الأولى، حيث يمتلك دفاع جيد جداً ، لكنه سيء من الناحية الهجومية فقط سجلو أربع أهداف فقط.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لفريق يوفنتوس قبل مواجهته المنتظرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا السبت المقبل، وسوف يعمل المدرب أندريه بيرلو إلى إراحة بعض اللاعبين للتحضير لموقعة الأبطال، ولقاء هيلاس فيرونا سيكون اختبار الخطة والتكتيك الذي سيبنى عليه في المباريات القادمة.