ربيع ياسين: مباراة أسوان مفيدة وقوية لمنتخب الشباب

أبدي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب رضاه عن التجربة التي تعتبر احتكاك وتجهيز جيد لمنتخب شباب الفراعنة قبل أسبوعين من السفر الي تونس، مشيرًا إلى أن التجربة جاءت قوية ومفيدة.

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20سنة الفوز برباعية نظيفة

علي نادي أسوان في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم.بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

بدا المنتخب المباراة بتشكيل مكون من حمزة هاني لحراسة المرمي محمد سمير وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري ومحمد

اشرف للدفاع ومحمود جهاد عبد الغني محمد ومحمود عبد المحسن للوسط وأسامة فيصل وحسام اشرف واحمد شريف في خط الهجوموبدا ابناء الجنوب بتشكيل مكون من طلعت البجلاوي لحراسة المرمي احمد عامر ومحمد رجب ومصطفي دويدار ويوسف السواحي للدفاع سوليمون واحمد صغيري ومحمد رزق للوسط ويوسف اسامة وحسن طارق وفادي فريد للهجوم