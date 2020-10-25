بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، مباراة تجمع بين يوفنتوس ونظيره هيلاس فيرونا، مساء اليوم الموافق 25 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020/2021م.

متابعو موقع الوفد سيكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق علي محمد

علي.

ويدخل بطل الدوري الموسم المنصرم وهو على أهبه الاستعداد للقاء اليوم، وذلك من أجل استعادة هيبه الفريق من جديد وتقديم أداء قوي ومميز والعودة إلى سكة الانتصارات والتقدم أكثر على سلم الترتيب، حيث يحتل قبل هذا اللقاء المركز السابع على الجدول برصيد 8 نقاط من 4 مباريات وهذا رقم عليه تحسينه إّ أراد أن يدافع عن لقبه الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يفتقد يوفنتوس جهود نجم الفريق كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومدافع وقائد الفريق جورجيو كيليني للإصابة.

بينما هيلاس فيرونا المتواجد في المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، يدخل اللقاء بكل قوة ويدرك صعوبة الخصم، وسيقاتل بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار وعدم الاستسلام أمام البطل، وذلك من أجل التقدم على سلم الترتيب وعدم نزيف النقاط من جديد.