منتخب الشباب يفوز علي أسوان برباعية نظيفةً

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20سنة الفوز برباعية نظيفة علي نادي أسوان في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم.بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

جاءت التجربة قوية ومفيدة لمنتخب الشباب المصري وأبدي ربيع ياسين المدير الفني رضاه عن التجربة التي تعتبر احتكاك وتجهيز جيد لمنتخب شباب الفراعنة قبل أسبوعين من السفر الي تونس.

سجل لمنتخب شباب مصر حسام اشرف في الدقيقة السابعة من تمريرة متقنة من احمد شريف ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 37

براسية قوية من ركنية محمد اشرف وفي بداية الشوط الثاني يضيف حسام اشرف الهدف الثالث الهاتريك من تصويبة رائعة من هجمة مرتدة سريعة قبل نهاية المباراة بدقائق يمر اسامة فيصل من مدافع أسوان ليهديها لعبد الغني محمد المنفرد ليمرر لكريم محمد المنطلق من الخلف بضعها علي يمين الحارس رضا السيد مسجلا اخر الأهدافبدا المنتخب المباراة بتشكيل مكون من حمزة هاني لحراسة المرمي محمد سمير وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري ومحمد اشرف للدفاع ومحمود جهاد عبد الغني محمد ومحمود عبد المحسن للوسط وأسامة فيصل وحسام اشرف واحمد شريف في خط الهجوموبدا ابناء الجنوب بتشكيل مكون من طلعت البجلاوي لحراسة المرمي احمد عامر ومحمد رجب ومصطفي دويدار ويوسف السواحي للدفاع سوليمون واحمد صغيري ومحمد رزق للوسط ويوسف اسامة وحسن طارق وفادي فريد للهجوممن المقرر ان يحصل المنتخب علي راحة سلبية غدًا علي ان يعود للتدريبات مساء الثلاثاء علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لستعدادا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل