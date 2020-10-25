بعثة بيراميدز تتحرك لملعب نهائي الكونفدرالية

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز، من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية، في طريقها لملعب مولاي عبد الله استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء اليوم بملعب مولاي عبد الله طمعا في حصد أول بطولة قارية.
وعقد الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي
وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على الوقوف وتحية اللاعبين قبل المغادرة لتحفيزهم على تحقيق الفوز والعودة بلقب الكأس.
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