بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان اليوم 25-10-2020 في نهائي كأس الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الأفريقية صوب ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي بيرميدز ونادي نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يستعرض معكم موقعكم الرياضي المفضل “عرب سيد نيوز” خدمة البث المباشر لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان اليوم بشكل مجاني عبر الإنترنت، في حين ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بما

يوافق الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تهضة بركان وبيراميدز

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القناة الأولى: تنقل المباراة عبر قناة Arryadia TNT HD بصوت المعلق عادل المسعودي.

القناة الثانية: تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 7 بصوت المعلق نوفل الباشي.

تتألق الفرق المصرية في البطولات الأفريقية، حيث يواجه بيراميدز فريق نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، وهو مرشح قوي لنيل اللقب،

وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا تأهل الأهلي للنهائي منتظر أحد الفائزين بين نادي الزمالك والرجاء الرياضي، علماً أن مباراة الذهاب تفوق الزمالك بها على نظيره الرجاء بهدف نظيف.

تأهل بيراميدز لمباراة نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة نادي حوريا الغيني بينما وصل نهضة بركان للنهائي بعد تخطيه لعقبة مواطنه حسنية اكادير في مرحلة نصف النهائي.