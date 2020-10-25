شاهد ملعب نهائى الكونفيدرالية بين بيراميدز و نهضة بركان

يخوض فريق بيراميدز لكرة القدم فى التاسعة مساءً مواجهة مثيرة وتاريخية للنادى عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي، فى المباراة النهائية للكونفيدرالية الأفريقية على ملعب الأمير مولاى عبدالله بالرباط للتتويج بكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى فى تاريخهما.

للمرة الأولى فى تاريخ البطولة التى انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، يقام الدور النهائى من لقاء

وحيد، وليس عبر مباراتى ذهاب وعودة، كما جرت العادة فى الأعوام الماضية، بناءً على قرار الكاف، وللمرة الثانية على التوالي، يأتى نهائى المسابقة القارية مغربيًا مصريًا، بعدما جرى نهائى الموسم الماضى للبطولة بين الزمالك المصرى ونهضة بركان.

ويحلم بيراميدز، الذى يشارك فى

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المسابقات القارية للمرة الأولى فى تاريخه، بأن يكون ثالث فريق مصرى يحصد اللقب، بعد الأهلى الذى فاز بالبطولة عام 2014، والزمالك حامل اللقب.

وبات بيراميدز إحدى القوى الحديثة فى كرة القدم المصرية الآن، بعدما ضم فى صفوفه، بعض النجوم الدوليين، وفى مقدمتهم صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد.

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