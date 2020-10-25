كورة اون لاين مشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان بث مباشر

مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان بث مباشر .. قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بعنوان من يحمل اللقب ويرفع الكاس الغالية هل يثبت عبد الله السعيد ان رحيله عن الاهلي لم يكن بمثابة الصدمة ام ان لعنة القلعة الحمراء ستصيبه وبقوة هذا ما سنتعرف عليه في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة عندما يصارع فريق بيراميد نظيره

فريق نهضة بركان المغربي في الموقعة التي ستجمع بينهما في الدور النهائي من بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية.

مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان بث مباشر .. قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بسبب اجراءات فيروس كورونا المستجد قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اجراء قرعة للتحديد الدولة

المستضيفة لمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي من البطولة الكونفدرالية ووقع الاختيار على المغرب التي بها اصابات عديدة بين اللاعبين ولعل ابرزهم نادي الرجاء المغربي بعدما تاجلت مباراته امام الزمالك في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لكن فريق بيراميدز يطبق الاجراءا ويحصن لاعبيه على امل تحقيق لقب البطولة مساء اليوم.