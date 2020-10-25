خماسي المنتخب الاولمبي يشاركون في تدريبات الكبار خلال معسكر نوفمبر

اجتمع اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحله المقبلة.
وقال غريب، إنه بعد التشاور والتنسيق مع حسام البدري
ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.
وأكد غريب على أن جميع المنتخبات الوطنية تدعم وتؤازر الفريق الوطني في معسكره القادم لتجاوز مباراتي توجو والتأهل للأمم الافريقية بالكاميرون 2021.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لجميع المنتخبات، سواء على مستوى المباريات الرسمية للمنتخب الأول أو برنامج إعداد المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو.
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