أخبار الهلال| بالصور.. الزعيم يُبهر مواقع الرياضة العالمية بسبب “إعلان” صفقة فييتو

واصل المركز الإعلامي لنادي الهلال طريقته المميزة في الإعلان عن صفقات الفريق، وذلك مع آخر التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي 2020، وانضمام الأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى صفوف الزعيم قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وانضم لوسيانو فييتو إلى الهلال لمدة 3 سنوات، مقابل حصول سبورتينج لشبونة على 7 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 4 مليون يورو، مع امتلاك الزعيم 75% من حقوقه الاقتصادية.

انبهار عالمي

وسلطت العديد من المواقع الرياضية العالمية الضوء على إعلان الهلال التعاقد مع فييتو، وقالت أن النادي السعودي كشف عن إتمام الصفقة رسميا بطريقة مميزة ومختلفة.

وأشارت إلى أن فييتو واحدًا من المواهب الأرجنتينية، وله تجربة كبيرة في الكرة الأسبانية مع فياريال وأتليتكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، مؤكدة أنه صفقة رائعة لفريق الهلال.

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من هو لوسيانو فييتو؟

من مواليد 5 ديسمبر 1993، طوله 1.73 سم، مركزه الأساسي صانع ألعاب، من مواليد مدينة بالنيريا بالأرجنتين، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 7 مليون يورو.

انضم فييتو لسبورتينج لشبونة في 1 يوليو 2019 بعقد لمدة 5 سنوات، وكانت بدايته الكروية عام 2011 مع راسنيغ كلوب الأرجنتيني ثم انتقل إلى فياريال الأسباني عام 2014، ومنه إلى أتليتكو مدريد، ثم لعب مُعارًا مع إشبيلية وفالنسيا وفولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل نهائيا إلى سبورتينج لشبونة عام 2019.

خلال مسيرته لعب كصانع ألعاب 168 مباراة وسجل 47 هدفًا وصنع 24 هدفًا، وكانت أفضل أرقامه الكروية مع فياريال الأسباني حيث لعب 48 مباراة وأحرز 20 هدفًا وصنع 8 أهداف، وخلال الموسم الحالي لعب مع سبورتينج لشبونة 3 مباريات في الدوري البرتغالي وسجل هدف وصنع آخر، وخاض هذا الموسم مباراتين في تصفيات بطولة اليوروبا ليج وصنع هدف.

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