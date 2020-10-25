سوق الانتقالات | حسام عاشور يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام إلى الاتحاد السكندري

يجرى قائد الأهلي السابق “حسام عاشور“، الكشف الطبي بنادي الاتحاد السكندري، تمهيدًا لإعلان انتقاله بصفة رسمية إلى زعيم الثغر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتواجد عاشور في الإسكندرية اليوم الأحد، حيث خضع للكشف الطبي بأحد مستشفيات الإسكندرية.
وكان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حسام حسن، قد وافق على ضم عاشور لقيادة زعيم الثغر في الموسم المقبل، خاصة بعدما رحل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء مؤخرًا، عقب نهاية عقده مع النادي.
ويعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي كل تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي خلال اليومين المقبلين، بعد الاتفاق مع قائد الأهلي السابق على كافة التفاصيل المالية ومدة التعاقد.
وكان عاشور قد رحل عن النادي الأهلي في يونيو الماضي بشكل رسمي، بعدما دخل في أزمة كبيرة مع مسئولو القلعة الحمراء، بسبب عدم إنهاء إجراءات إقامة مباراة اعتزاله والتي كان سيتكفل بها تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني.
وتعرض قائد الأهلي السابق لهجوم عنيف من جماهير ناديه، بسبب خروجه بتصريحات ضد النادي، علاوة على أن الإدارة لم تلبى مطالبه سواء بتمديد عقده لمدة موسمين، أو الموافقة على خوض لقاء الاعتزال.
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