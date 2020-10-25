هيرتا برلين يهزم ظروف كورونا، ويصبح أكثر أندية الدوري الالماني انفاقًا في الميركاتو

أنفق نادي هيرتا برلين مبلغًا قياسيًا وصل إلى 2ر181 مليون يورو (215 مليون دولار) خلال الموسم السابق، مع استمراره في السعي للمنافسة على بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

لكن النادي يحتل المركز الخامس عشر حاليًا في ترتيب بوندسليجا برصيد ثلاث نقاط، عقب خسارته في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، رغم إنفاقه مبالغ طائلة تم الكشف عنها في الإجتماع العام السنوي للنادي اليوم الأحد.

كان إنفاق هيرتا في الموسم الماضي أعلى بمقدار 10 ملايين يورو عن موسم 2018 / 2019 ، حيث تم تخصيص 80 مليون يورو لتكاليف الموظفين وذهب 70 مليونًا منها لتدعيم صفوف فريق الكرة بصفقات جديدة، وهو وأيضًا مبلغ قياسي

عقد الإجتماع في الهواء الطلق في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، الذي ألقى بظلاله أيضًا على الأمور المالية للنادي.

بلغت إيرادات فريق الكرة بالنادي 2ر122 مليون يورو، مما ترك عجزًا قدره 59 مليون يورو بالفريق، فيما قال إينجو شيلر، المدير المالي للنادي، إن ذلك يرجع جزئيًا إلى فيروس كورونا.

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شدد شيلر “لا أحد يستطيع فعل أي شيء، حيث يبلغ العجز المالي الآن للنادي 35 مليون يورو”، مضيفًا أن هيرتا كان يخطط “للموسم الكامل” في 2020 / 2021 بخوض مبارياته بدون حضور جماهيري أو بعدد قليل من المتفرجين في المدرجات.

أستثمر رجل الأعمال لارس ويندهورست مبالغ كبيرة في هيرتا دون أن يرى تحسنًا ملحوظًا على أرض الملعب.

قال فيرنر جيجنباور، الذي أعيد انتخابه رئيسا لهيرتا “يتعين علينا أن نعمل مع المستثمر بطريقة تتسم بالثقة، ولكن أيضًا نوضح له أننا (شريك) مكمل له وأن (الشريك) التكميلي يتخذ القرارات”.

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