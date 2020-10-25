بث مباشر | نتيجة مباراة يوفنتوس وفيرونا فى الدوري الايطالي

يخوض يوفنتوس مواجهة قوية فى الدوري الايطالي عندما يستقبل هيلاس فيرونا، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 25 أكتوبر 2020 ضمن منافسات الجولة الخامسة.

تنطلق مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة “بي ان سبورتس 4 اتش دي”، بصوت المعلق الرياضي “على محمد على”.

يدخل يوفنتوس المباراة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، حقق فوزين وتعادلين.

ويُعد يوفنتوس واحد من ثلاثة فرق فقط لم يهزموا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقبل المواجهة الأوروبية تعادل مع كروتوني متذيل جدول الترتيب بهدف لكل منهما، لكن “البيانكونيري” استعاد عافيته بالفوز بهدفين نظيفين على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي.

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ويتسلح اليوم “أندريه بيرلو” بسجل مباريات الفريقين حيث فازت “السيدة العجوز” في كل المواجهات المباشرة ضد هيلاس فيرونا.

فى المقابل، يدخل هيلاس فيرونا الذي يقدم أداء جيد حتى الآن اللقاء بكل قوة وهدفهم هو الفوز واستغلال عدم تواجد نجم الفريق الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويحتل فيرونا المرتبة الثامنة فى جدول ترتيب “السيريا آ” برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعد ان خاض 4 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى مباراة، وتعرض للهزيمة فى مباراة.

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