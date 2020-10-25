حالات كورونا اليوم | جنابري كان ضحية نتيجة فحوصات خاطئة

قال المدرب هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني إن سيرجي جنابري لاعب الفريق ربما يكون ضحية “نتيجة إيجابية خاطئة” لأختبار فيروس كورونا.
وقال فليك إن نتيجة فحص نابري الخاص بفيروس كورونا غي 16 أكتوبر الحالي كانت سلبية، ثم جاءت إيجابية يوم الثلاثاء الماضي وسلبية مرتين أخريين منذ ذلك الحين.
وقال فليك : “ولهذا، يفترض أنها كانت نتيجة اختبار إيجابية خاطئة” ، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق رولاند شميت فسرها له بهذه الطريقة.
وغاب نابري بسبب هذه النتيجة الإيجابية عن مباراة الفريق الأولى في رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها على أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي.
كما غاب اللاعب عن مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت أمس في الدوري الألماني (بوندسليجا) .
وقال فليك إنه لم يتضح بعد ما إذا كان نابري سيعود لصفوف الفريق في مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا والتي يلتقي فيها لوكوموتيف موسكو الروسي بعد غد الثلاثاء.
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