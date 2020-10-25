يوسف بلايلي إلى قطر بعد تراجع الأهلي المصري

نجحت إدارة نادي قطر القطري في التعاقد مع الجناح الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” نظير مبلغ مالي غير مُعلن، وذلك بعد أسابيع قليلة من تراجع إدارة الأهلي المصري عن ضم صاحب الـ 28 عامًا.

وجاء تراجع الأهلي عن ضم بلايلي بسبب فشل وكيل أعماله (والد اللاعب) في الوفاء بالوعد الذي قطعه بفسخ العقد الذي يربط بلايلي بإدارة أهلي جدة السعودي لاتمام صفقة انتقاله إلى عملاق الدوري المصري بالمجان نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وترددت أنباء في وسائل إعلام مصرية أن يوسف بلايلي حصل على مُهلة من الفيفا لاتمام انتقاله إلى صفوف الأهلي المصري بالمجان، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يقم بارسال ما يُفيد بذلك إلى أي طرف من الأطراف المعنية، ولم يسمح بفسخ عقد يوسف بلايلي مع نادي أهلي جدة السعودي، ولا يوجد مستند رسمي يثبت أحقية بلايلي في فسخ التعاقد.

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وكشفت صحيفة ستاد الدوحة القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن نجاح مفاوضات نادي قطر للتعاقد مع يوسف بلايلي بعقد مدته 3 سنوات، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى انتقال يوسف بلايلي إلى أهلي جدة في صفقة انتقال حر صيف 2019، بسبب الأداء الرائع الذي قدمه مع الترجي في منافسات دوري أبطال أفريقيا ثم مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا بالقاهرة، وهو ما أدى إلى تتويجه بلقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا.

كما حاول نادي أولمبيك ليون الفرنسي ضم يوسف بلايلي خلال اليوم الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2020، بعدما نجح في إضافة مواطنه “جمال بلعمري” إلى خط الدفاع في صفقة مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب مع الشباب السعودي، وطلب أولمبيك ليون الحصول على مُستند رسمي من أهلي جدة يؤكد الفسخ عقد بلايلي، إلا أن الرد جاء سلبيًا.