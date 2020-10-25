بث مباشر | شاهد ارسنال وليستر سيتي في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت “ارسنال وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الأحد 25-10-2020 ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ارسنال وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “يوسف سيف”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب الإمارات.

حقق فريق “ارسنال” الفوز في 3 مباريات من 5 خاضها في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على “ليستر سيتي” اليوم من أجل الوصول إلى النقطة 12.

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ويحتل ارسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والخامس، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث.

في المقابل يدخل “ليستر سيتي” المباراة بنفس عدد نقاط ارسنال ونفس الموقف تمامًا، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في 2، وسيتطلع اليوم إلى تدارك الأمور لتفادي الخسارة الثالثة على التوالي.

يذكر ان اخر مباراة جمعت “ارسنال وليستر سيتي” في الدوري الانجليزي انتهت بالتعادل الايجابي (1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات يوم 7-7-2020.

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