يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف آرسنال وليستر سيتي فى الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم الاحد 25 أكتوبر 2020، فى ختام الجولة السادسة.

تنطلق مباراة آرسنال وليستر سيتي في تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الامارات” بالعاصمة لندن.

تنقل مباراة آرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة “بي ان سبورتس 2 اتش دي”، بصوت المعلق الرياضي “يوسف سيف”.

يدخل المدفعجية المباراة بقيادة المدرب الاسباني “ميكيل آرتيتا” وعينه على تحقيق الفوز للعودة الى طريق الانتصار من بوابة ليستر سيتي، ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 9 نقاط، جمعهم من الفوز فى 3 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

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فى المقابل يدخل أبناء رودجرز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز ليستر سيتي على زوريا لوهانشك بثلاثية في دوري المجموعات من الدوري الأوروبي، ويحتل ليستر المركز الثامن في البريميرليج، برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

جدير بالذكر ان الفريقان قد ألتقيا في 105 مباراة، استطاع آرسنال حسم 51 لقاء لصالحة، بينما فاز ليستر سيتي في 21 مباراة وانتهي 33 لقاء بالتعادل.

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