ساوثهامبتون يُلحق بإيفرتون الهزيمة الأولى 

ألحق ساوثهامبتون بضيفه إيفرتون المتصدر الهزيمة الأولى هذا الموسم عندما غلبه بثنائية نظيفة 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل للفائز جيمس وارد 27 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وأضاف تشي آدمز 35 الثاني بعد متابعة لكرة داني إنجز الذي صنع الهدف الأول أيضاً.



وزادت متاعب فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد طرد أحد أهم لاعبيه، كابتن الفريق، الفرنسي لوكاس دين في الدقيقة 72 بشكل مباشر إثر تدخله العنيف من الخلف على لاعب المنافس كيلي ولكر بيترس.



ورغم الخسارة بقي إيفرتون في الصدارة برصيد 13 نقطة لكن بفارق الأهداف عن ليفربول، أما ساوثهامبتون فارتقى للمركز الخامس برصيد 10 نقاط.