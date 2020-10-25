إنهار باكياً وأعلن اعتزالة.. الأمريكي غايتجي يكشف ما قاله لـ"حبيب محمدنوف"

كشف اللاعب الأمريكي للفنون القتالية المختلطة، جاستن غايتجي، ما قاله للاعب الروسي حبيب نورمحمدوف، الذي انتصر في نزال جمعهما مساء السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعدما فاز حبيب ووضع رأسه على الأرض باكياً على فراق والده.

غايتجي، وفي تصريح لـBT Sport قال إنه قال لحبيب: "لم تسنح لي الفرصة لإخبارك، لكنني آسف جداً لخسارتك، لقد جعلت والدك فخوراً حقاً".

غايتجي كان قد ظهر أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام وهو يواسي حبيب، الذي كان يجهش بالبكاء، لأنه خاض أول مباراة له بعد وفاة والده عبدالمناف، الذي توفي قبل 3 أشهر جراء إصابته بفيروس كورونا، وكان يلازمه في النزالات التي شارك فيها.

وكان حبيب قد أشاد بغايتجي عقب انتهاء النزال، وقال: "شكراً جزيلا جاستن، أعرف أنك عظيم، أعرف أنك تهتم بناسك، كن قريباً من أهلك، لأنك لا تعلم ماذا سيحصل غداً، شكراً للمدرب، شكراً للشبان، اليوم هو نزالي الأخير في يو إف سي".

أضاف حبيب: "كان حلم والدي. جاستن وكونور (ماغريغور) سيتواجهان في يناير/كانون الثاني، لقد هزمتهما، لست مهتماً بالأمر".

وأجبر حبيب في النزال منافسه غايتجي على الخضوع بضربة فنية قاضية في الجولة الثانية من منافسات "يو إف سي" (بطولة القتال القصوى).

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وفاجأ حبيب بقية نجوم الفنون القتالية المختلطة وجمهوره عندما أعلن اعتزاله اللعب، وقال: "اليوم أريد أن أقول إن هذا نزالي الأخير، لا يمكن أن أعود إلى هنا دون والدي، عندما جاؤوا إليّ من يو إف سي (لخوض مباراة جاستن) تحدثت مع والدتي لثلاثة أيام (…) لم ترغب أن أخوض نزالاً دون أبي، فقلت لها إنه نزالي الأخير، لقد أعطيتها كلمتي".

من جانبه، قال الأيرلندي كونور ماغريغور، الذي خسر أمام حبيب في 2018، على مسيرة الروسي الزاخرة التي لم يخسر فيها: "سأستمر، الاحترام والتعازي لرحيل والدك مجدداً، لك ولعائلتك".

كذلك انضم رئيس "يو إف سي" دانا وايت إلى كونور، كاشفاً أن حبيب كسر قدمه في التحضير لنزال السبت، وقال: "بعد ما مرّ به هذا الشاب كنا محظوظين لرؤيته يقاتل الليلة".

أضاف وايت "يبدو أنه كان في المستشفى، كُسِر قدمه قبل ثلاثة أسابيع، كُسِر أصبعان وعظمة في قدمه، هذا ما قاله لي مساعدوه. لم يبلغ أحداً (…) هو أحد أكثر الناس قساوة، وهو أفضل مقاتل في العالم، وحقاً يجب أن تبدأوا بوضعه بمصافّ الأفضل في التاريخ".



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