هازارد يدخل قائمة ريال مدريد أمام مونشنجلادباخ في دوري الأبطال 

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة ظهور النجم البلجيكي إيدين هازارد لأول مرة في قائمة الميرنجي هذا الموسم، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في ساقه اليمنى.



وخسر ريال مدريد أولى مبارياته في دور المجموعات على ملعبه أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 3-2، أما مونشنجلادباخ، فقد تعادل أمام إنتر ميلان خارج ملعبه بنتيجة 2-2.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

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حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب

الدفاع: ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي - سانتوس

الوسط: كروس - مورديتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

الهجوم: هازارد - أسيسنيو - فاسكيز - يوفيتش - بنزيما - فينيسيوس - رودريجو