شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يعلن رحيله عن الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، رحيله عن منصبه، مؤكدًا أن مباراة حرس الحدود المقبلة هي الأخيرة له مع الفريق.

وكتب «غالي» عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي على منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير، اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة إن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة».

وأضاف: «إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق.. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة».