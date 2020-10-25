شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة و«كهربا» في تشكيل الأهلي امام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع بالعناصر المجمدة خلال مواجهة طلائع الجيش على راسهم صالح جمعه ومحمود كهربا، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح اللاعبين الأساسيين قسط من الراحة بسبب مشاركتهم في بطولة دوري ابطال افريقيا، وصعد المارد الأحمر لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.