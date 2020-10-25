شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليزارازو: لم يعد غريزمان يعلم كيف يلعب مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 أشار اللاعب السابق بيكسينتي ليزارازو إلى أن النجم الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ "لم يعد يعرف كيف يلعب كرة القدم" مع فريق ​برشلونة​.

وقال ليزارازو: "لم يعد يعرف كيف يلعب كرة القدم بقميص برشلونة. لم يعد يجد مكانه. عندما تخسر قدرتك على لعب كرة القدم في هذه المرحلة، فمن الأفضل أن تذهب. لقد مرت ثمانية عشر شهرًا، لذلك أثر ذلك على تفكيره، والوضع حرج حقًا بالنسبة له". يُذكر أن برشلونة خسر الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ​الدوري الإسباني​.

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