إنتصار صعب لنابولي على بينيفنتو وتعادل بارما وسبيزيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة ​الدوري الايطالي​، حقق ​نابولي​ فوزا صعبا على حساب ​بينيفنتو​ بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب " Stadio Ciro Vigorito".

وإستطاع أصحاب الأرض إفتتاح التسجيل في الدقيقة 30، عن طريق اللاعب روبرتو إنسيني. Advertisements وفي الشوط الثاني، إنتظر نابولي حتّى الدقيقة 60 لإدراك هدف التعادل عن طريق قائد الفريق لورنزو إنسيني، شقيق روبرتو. وفي الدقيقة 67، أضاف أندريا بيتانيا الهدف الثاني لصالح البارتينوبي، ليحقق فريق المدرب جينارو غاتزوز ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد الفريق إلى 8 نقاط. وفي مباراة أخرى، تعادل بارما أمام سبيزيا بنتيجة 2-2.

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