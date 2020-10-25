تعرف على كواليس إقناع "حجازي" للموافقة على الانتقال إلى الاتحاد السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

كشف لاعب المنتخب الوطني للألعاب الإلكترونية، مساعد الدوسري، عن كواليس نجاح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في حسم صفقة ضم نجم فريق ويست بروميتش الإنجليزي، المصري أحمد حجازي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار "الدوسري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إلى أن أحمد حجازي سينتقل إلى الاتحاد بشكل رسمي من وست بروميتش، معلقاً: "نبدأ صفحة جديدة مع العشاق.. حجازي اتحادي".

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وأوضح "الدوسري، أن المشرف العام ونائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي، ونجم النادي السابق محمود كهربا، كان لهما دوراً كبيراً في إقناع حجازي بالانتقال إلى الاتحاد، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

كما ذكرت تقارير صحفية، أنه ورغم أن رغبة حجازي كانت الاستمرار مع وست بروميتش خاصة بعد عودة الفريق للبريمرليج، إلا أن الجلسة التي عقدها مع سلافين بيليتش المدير الفني للنادي، عجلت بقرار الرحيل، حيث أخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة.