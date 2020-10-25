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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن رقم قميص "لوسيانو فييتو" مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
أعلن نادي الهلال، عن رقم قميص الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وذلك بعدما أعلن مجلس الإدارة رسميًا تعاقده معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وقال الهلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه منح لاعبه الجديد لوسيانو فييتو، القميص رقم 10، والذي كان يرتديه محمد الشلهوب، قبل اعتزاله لعبة كرة القدم.
وكان الهلال كشف أمس السبت، أن عقد اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، يمتد لمدة ثلاثة أعوام حتى 2023، وأن التوقيع جرى بعد أن اجتاز فييتو الفحوص الطبية التي أجراها في مدينة لشبونة البرتغالية. ومن المنتظر أن يصل إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.
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