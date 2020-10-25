نواف العابد يودع الهلال السعودي ويوجه رسالة لجماهير النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلن لاعب الهلال السعودي نواف العابد صباح اليوم (الأحد) نهاية علاقته مع النادي، وذلك تمهيداً لإكمال انتقاله إلى نادي الشباب.



ووجه العابد رسالة للجماهير الهلالية قال فيها: "اليوم أختتم مشواري في النادي الذي جعلني لاعباً محترفاً، أغادركم اليوم حاملاً ذكريات ودروساً لا تحصى تعلمتها بين عائلتي".

وأضاف في رسالته بأنه حقق أحلامه وبدأ مشواره مع الهلال، متمنياً للنادي التوفيق والنجاحات وقدم شكره لجميع رؤساء الهلال وأعضاء الشرف وزملائه اللاعبين، وكل من شجعه وسانده وهتف باسمه.