الدوري الاسباني: الافيس يتخطى مضيفه بلد الوليد بثنائية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة السابعة​ من بطولة ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم، حقق فريق ​ديبورتيفو الافيس​ فوزاً مهماً على مضيفه ريال ​بلد الوليد​ بنتيجة 2-0.

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وبهذا الفوز نجح ابناء المدرب بابلو ماشين في اضافة ثلاث نقاط هامة، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 7 نقاط، في حين يحتل بلد الوليد المركز الاخير في الترتيب برصيد 3 نقاط.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد كان الافيس الطرف الافضل في الشوزط الاول خاصة بعد طرد لاعب بلد الوليد ناتشو مارتينيز في الدقيقة 21، واضاع مهاجم الافيس لوكاس بيريز ضربة جزاء لفريقه لينتهي بعدها الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، استغل الافيس النقص العددي لمضيفه، واسفرت هجماته الخطيرة على مرمى بلد الوليد على افتتاح التسجيل عن طريق توماس بينا في الدقيقة 55، وبعدها حاول بلد الوليد العودة الى مجريات اللقاء الا ان محاولاته باءت باالفشل، وفي الدقيقة 85 اضاف بورخا ساينز الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة حاسمة من ديفيرسون، ولم تسفر دقائق الوقت بدل ضائع عن اي تعديل في النتيجوة لينتهي اللقاء 2-0 لألافيس.