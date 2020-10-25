ساوثامبتون يلحق الخسارة الاولى بإيفرتون هذا الموسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الانكليزي الممتاز، تعرض ايفرتون إلى أول هزيمة هذا الموسم، وأتت على يد ساوثامبتون بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.
وبعد تحقيق أربع إنتصارات، وتعادل امام ليفربول في الجولة الماضية، مُني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بأول خسارة لهذا الموسم، في لقاء شهد طرد الفرنسي لوكاس ديني.
وسجل هدفي ساوثامبتون في المباراة كلّ من جايمس بروس في الدقيقة 27، وشي أدمز في الدقيقة 35، وكلا الهدفين من صناعة المهاجم داني إينغز.
وتجمّد رصيد إيفرتون عند الدقيقة 13، فيما أصبح رصيد ساوثامبتون 10 نقاط.
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