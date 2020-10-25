الارشيف / اخبار الرياضه

ساوثامبتون يلحق الخسارة الاولى بإيفرتون هذا الموسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثامبتون يلحق الخسارة الاولى بإيفرتون هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، تعرض ​ايفرتون​ إلى أول هزيمة هذا الموسم، وأتت على يد ​ساوثامبتون​ بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

Advertisements

وبعد تحقيق أربع إنتصارات، وتعادل امام في الجولة الماضية، مُني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بأول خسارة لهذا الموسم، في لقاء شهد طرد الفرنسي لوكاس ديني.

وسجل هدفي ساوثامبتون في المباراة كلّ من جايمس بروس في الدقيقة 27، وشي أدمز في الدقيقة 35، وكلا الهدفين من صناعة المهاجم داني إينغز.

وتجمّد رصيد إيفرتون عند الدقيقة 13، فيما أصبح رصيد ساوثامبتون 10 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساوثامبتون يلحق الخسارة الاولى بإيفرتون هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا