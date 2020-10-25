شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. ثلاثى السماوى ينتظرون إنجازا فريدا الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر ثلاثى بيراميدز، محمد فاروق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن، انجازاً فريداً فى الكرة المصرية، عندما يشاركون فى المباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حينما يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربى، على ستاد مولاى عبد الله بالرباط فى المغرب، بنهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" كما إنه سيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

عبد الله السعيد ومحمد فاروق كان قد توجا مع النادى الأهلى ببطولة كأس الكونفدرالية فى عام 2014، وهى البطولة الأفريقية الأخيرة التى توج بها الأهلى فى أفريقيا بعد الفوز على سيوى سبورت فى مصر بهدف نظيف سجله عماد متعب، حيث كانت قائمة الفريق الأحمر أمام سيوى سبورت فى المباراة النهائية تضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد عادل، مسعد عوض

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الدفاع: محمد نجيب، سعد سمير، شريف عبد الفضيل، باسم علي، صبرى رحيل

الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، أحمد خيري، تريزيجيه، وليد سليمان، موسى يدان، عبد الله السعيد، رمضان صبحي

الهجوم: محمد فاروق، عماد متعب.

بينما شارك إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والزمالك السابق فى تتويج الفريق الابيض بنفس البطولة فى نسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد تبادل الفريقين الفوز كلا منهما على ارضه بهدف نظيف .

وفى حالة تتويج السعيد وفاروق وابراهيم حسن ببطولة الكونفدرالية مع فريق بيراميدز، سيكونوا أول لاعبين يتواجون ببطولة الكونفدرالية مرتين بين لاعبى الكرة المصرية، حيث لم يحصد البطولة فى نسختها الجديدة سوى الأهلى مرة والزمالك مرة أخرى بالموسم الماضى.