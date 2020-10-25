شكرا لقرائتكم محافظ أسوان يستقبل رئيس تماسيح النيل وسامى الشيشينى في مكتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه، اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان الرياضى وبرفقته المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز المدرب العام للفريق، حيث أعرب محافظ أسوان عن ثقته فى اختيار مجلس إدارة النادى أسوان لسامى الشيشينى لتولى المسئولية الفنية خلفا لأحمد كشرى مدرب الفريق السابق. ورحب محافظ أسوان بالمدير الفنى الجديد وطالبه بالحفاظ على مكانة النادى بالدورى الممتاز بالموسم الجديد، وأكد على دعمه ومساندته لمسيرة فريق الكرة مع الحرص على تذليل العقبات أولا بأول لتوفير الاستقرار للفريق. من جانبه، جدد أحمد سليمان الشكر للمحافظ وبحث معه خطة الإعداد للموسم الجديد، بينما أعرب سامى الشيشينى عن سعادته بلقاء المحافظ فى أول حضور له لأسوان وأكد أنه سيعمل بكل إخلاص هو والجهاز الفنى لتحقيق طموحات جماهير محافظة أسوان.

ووقع سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء أمس السبت بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر.

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ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة. أضاف: ما زلنا لا نعرف هل سنكمل فى القاهرة أم سنعود لأسوان لأن الجدول لم يتم إعلانه حتى الآن، ولكن نعد جماهير أسوان أن نكون عند حسن ظنهم وسنطور الأداء مع اللاعبين، الفترة الماضية شهدت عمل جيد جداً مع كشرى وسنستكمل ذلك العمل ونطوره.