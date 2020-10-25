شكرا لقرائتكم شاهد.. سفير جنوب إفريقيا يُهدى موسيمانى كتابًا فى جلسة غذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سفير جنوب افريقيا في مصر فوسي مافيمبلا على تناول وجبة الغذاء مع مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون في فندق إقامته، كما قام السفير بإهداء موسمياني كتاباً، من جانبه وجه المدرب الجنوب افريقي الشكر لسفير بلاده في مصر على تناول الغذاء معه واهدائه كتاباً على هامش الجلسة بينهما.



موسيماني (1)



موسيماني (2)

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ويتلقى موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة المثصابين في الفريق قبل إنطلاق مران بعد غداً ،الأثنين، من أجل الوقوف على حالة جميع المصابين ومدى إستجابتهم للبرامج التأهيلية التى يؤدوها حالياً ، وتضم قائمة المُصابين في الأهلي ، حالياً كلاً من رامي ربيعة ، محمودمتولي ن سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ، ويستسفر موسيماني من طبيب الاهلي خلال مران الأثنين المقبل عن موقف كل لاعب ومدى غستجابته للعلاج الذى يخضع له حالياً، وطلب موسيماني من لاعبي الفريق ضرورة مشاهدة كل مباراة يخوضها الفريق عقب انتهائها حتى يتناقش معهم في الأخطاء التى يرتكبها كل لاعب وكذلك الجمل الفنية التى لم يتم تنفيذها بشكل جيد في المباراة ، وطلب موسيماني من الجميع في الفريق ضرورة "مذاكرة" المباراة جيداً من أجل النقاش فيما بينهم في أول مُحاضرة يعقدها المدير الفني مع اللاعبين عقب المباراة.

وتأهل الاهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربى باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلى لصالحه مؤخراً.