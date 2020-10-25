شكرا لقرائتكم حسام البدرى يجتمع شوقى غريب اليوم بمقر اتحاد الكرة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع اليوم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبى للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبى خلال المرحله المقبلة.

ومن جانبه أشاد شوقى غريب بالاجتماع الذى تم فى إطار ودى يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.

وأكد غريب على أن جميع المنتخبات الوطنية تدعم وتؤازر الفريق الوطنى فى معسكره القادم لتجاوز مباراتى توجو والتأهل للأمم الافريقية بالكاميرون 2021.

وقال غريب، إنه بعد التشاور والتنسيق مع حسام البدرى تم الاتفاق على انضمام خماسى المنتخب الاولمبى مصطفى محمد ورمضان صبحى وأكرم توفيق وأحمد ابو الفتوح وطاهر محمد طاهر لتدريبات المنتخب الأول فى معسكره المفتوح القادم على أن يكون هناك تقييم للموقف قبل إعلان قائمة المنتخب الوطنى النهائية.

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وأضاف، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لجميع المنتخبات، سواء على مستوى المباريات الرسمية للمنتخب الأول أو برنامج إعداد المنتخب الاولمبى لاولمبياد طوكيو.

وكان شوقى غريب قد أعلن منذ أيام قائمة المنتخب الأولمبى المبدئية والتى تضم 40 لاعبا على أن يكون هناك حرية كاملة للكابتن حسام البدرى فى اختيار العناصر التى يختارها المنتخب الأول.

يذكر أن المنتخب الاولمبى ينطلق معسكره المفتوح أول نوفمبر استعدادا لأداء مباراتين وديتين أحداهما مع المنتخب البرازيلى يوم 16 نوفمبر باستاد الجوهرة بالسعودية، وتكون المباراه الثانية يوم 13 نوفمبر جارى تحديد طرفها.