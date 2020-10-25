شكرا لقرائتكم بوروسيا مونشنغلادباخ يدين الإهانات العنصرية للاعبه إمبولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دان نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم بشدة الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه بريل إمبولو.
ونشر النادي اليوم الأحد صورة لامبولو مع نحو 50 لاعبا ومدربا ورعايا جثو على ركبهم تضامنا مع إمبولو كما فعل لاعبو دوري كرة القدم الأميركي في إطار حركة "حياة السود مهمة".
كان اللاعب السويسري الدولي قد تلقى يوم السبت على إنستغرام رسالة خاصة ذات محتوى عنصري، وقد نشرها لاحقا.
وتوقع النادي ألا يكون مرسل الرسالة من أنصار النادي " لأنها تتعارض تماما مع القيم التي يعتنقها بوروسيا مونشنغلادباخ، وهي القيم المناوئة للعنصرية والمؤيدة للتسامح"، وذلك حسبما كتب النادي على إنستغرام.
وتوعد النادي مرسل الرسالة بعواقب، وقال إن "غلادباخ يبذل كل ما في وسعه من أجل التوصل مع الأجهزة المعنية إلى الجاني الذي حذف ملفه الشخصي في الوقت الراهن" وقدم النادي الشكر في هذا الصدد على أي معلومات ذات صلة بالواقعة.
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