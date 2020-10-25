شكرا لقرائتكم أهلي جدة يوقع مع الغاني أوسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة مع الجناح الغاني صامويل أوسو قادماً من صفوف فريق الفيحاء دون الكشف عن مدة العقد حتى الآن.
وتعد تجربة أوسو في الأهلي هي الثانية له في السعودية، بعد خوضه الموسم الماضي مع الفيحاء، إذ لعب 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع اثنين.
وسبق لأوسو، 24 عاما، اللعب في الدوري الصربي والتركي قبل قدومه للفيحاء، كما مثل المنتخب الغاني الأول في 4 لقاءات، سجل في آخرها هدفا في مرمى المنتخب القطري.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يوقع مع الغاني أوسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.