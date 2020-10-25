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أهلي جدة يوقع مع الغاني أوسو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة مع الجناح الغاني صامويل أوسو قادماً من صفوف فريق الفيحاء دون الكشف عن مدة العقد حتى الآن.

وتعد تجربة أوسو في الأهلي هي الثانية له في ، بعد خوضه الموسم الماضي مع الفيحاء، إذ لعب 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع اثنين.

وسبق لأوسو، 24 عاما، اللعب في الدوري الصربي والتركي قبل قدومه للفيحاء، كما مثل المنتخب الغاني الأول في 4 لقاءات، سجل في آخرها هدفا في مرمى المنتخب القطري.

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