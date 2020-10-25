شكرا لقرائتكم أهلي جدة يوقع مع الغاني أوسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة مع الجناح الغاني صامويل أوسو قادماً من صفوف فريق الفيحاء دون الكشف عن مدة العقد حتى الآن.

وتعد تجربة أوسو في الأهلي هي الثانية له في السعودية، بعد خوضه الموسم الماضي مع الفيحاء، إذ لعب 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع اثنين.

وسبق لأوسو، 24 عاما، اللعب في الدوري الصربي والتركي قبل قدومه للفيحاء، كما مثل المنتخب الغاني الأول في 4 لقاءات، سجل في آخرها هدفا في مرمى المنتخب القطري.