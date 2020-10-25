أنطوى وتراورى يقودان هجوم بيراميدز أمام نهضة بركان الليلة والسعيد يرفض تغيير الخطة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش على تشكيل فريقه الذى يواجه نهضة بركان المغربي مساء اليوم، الأحد، فى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و5 دقائق، نحو ملعب مباراة النهائي، ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في التاسعة مساء اليوم، على استاد مولاي عبد الله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لإعلان التشكيل والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.

يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.

وبدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.