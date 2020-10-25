شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يبلغ استاد القاهرة بموقف حضور الجماهير بنهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو استاد القاهرة مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لبحث ملف الحضور الجماهيري بنهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بعد الإعلان عن استضافة استاد القاهرة للنهائى، عقب إجراء قرعة من جانب الكاف.

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وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحضور الجماهيري من عدمه فى نهائي دورى أبطال أفريقيا ليس من اختصاص وزارة الرياضة بل هو قرار للاتحاد الأفريقى لأنه صاحب السلطة فى هذه البطولة ويشرف على تنظيمها من البداية، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقال أكد صبحى فى تصريحات لليوم السابع، إن مصر جاهزة لاستضافة النهائي أيا كان طرفاه لكن الحضور الجماهيري قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي، كما أن هناك تواصلا بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشان الجماهير حال كان نهائي مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائي.